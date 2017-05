Les transports à Buenos Aires : un petit résumé

Différentes options sont possibles dans Buenos Aires afin de se déplacer dans tout la ville.

En effet, les distances sont immenses et vous ne pouvez pas rejoindre l’autre bout de la ville à pied! Voici quelques moyens de transport pour vous aider dans vos déplacements.

Taxis à Buenos Aires – Source : Wikimedia

Le Taxi

La ville de Buenos Aires compte plus de 37 000 taxis, ce qui en fait une des villes les plus efficaces de la région. Vous les reconnaîtrez facilement par leur couleur noire et jaune. Au 26 avril 2017, le tarif est de 23,20 ARS au moment de partir puis 2,32 ARS par 200 mètres parcourus. Une application a été mise en place afin d’aider les utilisateurs dans leurs déplacements : BA Taxi. En effet, cette application permet aux utilisateurs de commander leur taxi à travers leur téléphone sans aucun coût additionnel ni pour le client ni pour le chauffeur qui utilisent l’application.

Le Uber ou Easy Taxi

Le Uber est l’alternative au taxi. Vous pouvez télécharger l’application sur votre smartphone, créer un compte, rentrer vos données bancaires et c’est parti vous pouvez indiquer votre point de départ ainsi que votre destination d’arrivée. Le tarif est variable selon la distance parcourue ainsi que la demande. La course terminée, vous serez débité du montant indiqué sur votre smartphone. Cette option est une bonne alternative aux taxis mais peut se révéler coûteuse notamment de nuit ou lorsqu’il pleut.

Une autre option consiste à utiliser le service d’ Easy Taxi qui propose un service sécurisé et rapide. Ce service est utilisable en Argentine et pas seulement dans la ville de Buenos Aires.

Metrobus – Source : Wikimedia

Le Metrobus

Le Metrobus est une plateforme qui se trouve sur les grandes avenues de Buenos Aires telles que : Avenida 9 de Julio, Avenida Santa Fe ou encore Avenida San Martín. Ces voies réservées permettent de faire circuler les bus de la ville, appelés « colectivos ». Ce métrobus permet ainsi de diminuer le temps de trajet et de faciliter l’accès.

Colectivos

Les colectivos de la ville de Buenos Aires sont les bus urbains. Plus de 135 bus parcourent la ville toute la journée. Lorsque vous rentrez dans le bus il faut indiquer où vous souhaitez aller puis passer votre carte « Sube ». Le tarif dépend donc de la distance que vous parcourez, il est généralement compris entre 6 et 10 pesos. Le bus n’a pas d’horaires fixes, il passe cependant normalement toutes les 10 minutes environ en fonction des lignes et du moment de la journée.

Trains

Il y a dans la ville de Buenos Aires 5 terminaux de gare qui sont : Retiro, Constitución, Once, Buenos Aires et Federico Lacroze. Ces trains permettent de voyager dans la ville ainsi qu’à l’extérieur. Le train dessert par exemple des villes comme Córdoba, Rosario ou encore Tucumán. Les 6 lignes de trains sont gérées par des entreprises privées.

Red De Subte – Source : Wikimedia

Subte

Le « Subte » est le réseau de métro utilisé dans la ville de Buenos Aires. Le réseau est composé de 6 lignes de métro que sont les lignes A, B, C, D, E et H. La dernière ligne a été construite de manière verticale afin de croiser toutes les autres lignes et faciliter les connexions.

Vous pouvez acquérir une carte « Sube » dans toutes les billetteries des 6 lignes du réseau habilitées à le faire. Cette carte coûte 25 pesos. Ensuite il vous suffit de rajouter le montant que vous souhaitez. Chaque trajet utilisé décomptera de l’argent sur votre carte. Au 26 avril 2017, le tarif initial est de 7,50 ARS pour les 10 premiers trajets. Le tarif est ensuite dégressif, chaque 10 trajets effectués, le tarif passe à 6 ARS puis 5,25 puis 4,50.

Pensez à bien vous enregistrer ici, une fois votre carte achetée afin de récupérer le solde (en cas de perte ou de vol), voir vos trajets et avoir accès à d’autres outils de gestion de votre carte.

Petite astuce : l’application : « BA Como Llego », application disponible afin de voir quel moyen de transport vous amène le plus rapidement là où vous devez vous rendre.



Petit + : Le bus turistico de la ville permet de faire un tour des principales attractions et des différents quartiers si vous êtes peu de temps dans la ville : plus d’infos ici

