À la découverte des Mapuches

Les Mapuches sont un peuple indigène originaire de la cordillère des Andes. Leur nom « Mapuche » signifie « peuple de la Terre » en mapudungun (langue parlée par ce peuple indigène). Retour sur ce peuple, qui au cours de l’histoire à longtemps été pris à partie par les gouvernements argentins et chiliens.

Drapeau Mapuche – Wikipedia

Histoire du peuple Mapuche

Avant l’arrivée des Espagnols sur le continent, ils occupaient un vaste territoire de part et d’autres de la Cordillère des Andes. De la province de Buenos Aires au sud de la Patagonie en passant par le Chili, ce peuple sédentaire vit de la chasse, de la pêche, de l’agriculture ou encore de l’élevage. Les Mapuches vivent au sein d’une société organisée détenant ses propres codes. Ni l’empire inca, ni les conquistadors espagnols parviendront à les soumettre et les dominer. Ce sont d’ailleurs les seuls indigènes à conserver leur totale autonomie. Les Mapuches réussiront même à mettre en place des frontières permettant de limiter leur territoire (Patagonie, Chaco et une vaste partie de la Pampa).

Arrive alors en 1860 un aventurier français répondant au nom de Orélie Antoine de Tounens se passionnant pour ce peuple. Vivant en immersion avec eux, il se proclame roi de Patagonie et se lance donc dans la création d’un Etat à part entière. Il crée un drapeau, une constitution et même un hymne. Alertés de cela, les Chiliens décident de contre-attaquer et tuent des milliers de Mapuches dont le roi en place. Du coté argentin, c’est le général Roca qui mènera ce qui est aujourd’hui considéré comme un génocide. En effet « la conquête du désert » aboutira à quelques dizaines milliers de morts parmi les indiens.

Femme Mapuche – Wikimedia Commons

Qui sont les Mapuches ?

On compte pas moins de 600 000 Mapuches au Chili (soit 4% de la population) et 200 000 en Argentine à l’heure actuelle. Incessantes victimes des gouvernements dictatoriaux, Pinochet et Videla se dédient à les chasser des terres souveraines. En 1994 l’Argentine reconnaît enfin la présence de peuples indigènes sur son territoire et officialise le bilinguisme. C’est en 2009 que le Chili a vu l’entrée en vigueur la convention nº 169 relative au peuples indigènes et tribaux.

Les Mapuches restent un peuple très bien organisé avec des associations et des confédérations. Ils ont surtout le désir de conserver leur identité culturelle plus que jamais. Pratiquant une culture de tradition orale, ils vénèrent les esprits des ancêtres mais ne possèdent pas de lieux de recueillement. Bons guerriers, ils manient l’arc et le javelot avec aisance et s’adonnent à un sport proche du hockey: le palín. Vous reconnaîtrez ce peuple par l’explosion de couleurs qui saute aux yeux dès que vous les apercevez. Les femmes arborent de gros colliers, des broches, des boucles d’oreilles, des bracelets ou encore des diadèmes faits d’argent et de tissus. Les hommes affectionnent leur cheveux et tout ce que l’on peut y poser dessus.

