Que faire dans la ville d’Ushuaïa ?

La ville d’Ushuaïa est la ville la plus australe du monde. Ushuaïa est la capitale de la province de la Terre de Feu, située au bord du canal de Beagle et entourée par le Cerro Martial. Voici quelques idées d’activités à faire dans cette ville magique avant de partir en excursion par exemple.

Ville d’Ushuaïa – Source : Wikimedia

Museo del fin del mundo

Le musée de la fin du monde a ouvert ses portes en 1979 et permet de conserver le patrimoine de la région d’Ushuaïa composé de la Terre de feu, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique sud. Le musée est situé dans les anciens locaux de la banque de la nation argentine et est sous la direction d’Oscar Pablo Zamora. Venez découvrir un musée qui s’articule autour de 4 grands axes : l’ethnographie et l’histoire, le bagne, le bazar central et les Oiseaux de Feu.

L’ethnographie et l’histoire

Cette partie du musée retrace l’histoire des habitants du territoire de la Terre de Feu ainsi que des premiers colons qui se sont installés sur l’île. Vous pourrez ainsi voir des pièces historiques comme des objets retrouvés à bord de bateaux, des photos d’époque d’explorateurs ainsi que des outils qui permettent d’en apprendre plus sur la vie des habitants.

Le bagne

Le musée conserve des objets et documents qui relatent l’histoire de l’ancienne prison d’Ushuaïa. En effet, pendant les années 1930, des prisonniers politiques des dictatures ainsi que d’autres prisonniers tels que « Cayetano Santos Godino » furent enfermés dans cette prison du bout du monde. Des uniformes des prisonniers et gardiens ainsi qu’objets fabriqués par des prisonniers font aussi partie de la collection.

Le bazar central

Auparavant, le bazar était le commerce le plus important de la ville. Venez découvrir ici l’histoire d’un lieu indispensable à l’époque. En effet, bien plus qu’un lieu d’approvisionnement en aliments de la ville, le bazar était un vrai pilier social.

Les Oiseaux de Feu

Venez admirer plus de 180 espèces d’oiseaux naturalisés de la Terre de Feu dans le musée grâce à cette pièce qui leur est consacré.

Ancienne prison – Source : Wikimedia

Musée maritime

Ce musée se trouve à l’emplacement de l’ancienne prison de la ville d’Ushuaïa. Ce bâtiment a été déclaré monument historique national en 1997. Aujourd’hui il est occupé par le musée maritime. En passant par les différentes salles, vous pourrez découvrir l’histoire navale du territoire de la Terre de Feu en passant notamment devant des répliques d’expéditions du passé. Passez ensuite dans les bâtiments de l’ancienne prison d’Ushuaïa qui a fonctionné entre 1904 et 1947. La bâtiment est original , car il est composé de 5 pavillons qui forment une étoile. Vous pourrez ainsi visiter les cellules des prisonniers de l’époque ainsi que comprendre comment ils vivaient dans cet environnement. Plusieurs points importants de votre visite : la réplique du Phare du bout du monde, les témoignages de certains détenus ainsi que des objets insolites de cette ancienne prison.

Casa Beban – Source : Flickr

Antigua Casa Beban

Cette maison est l’une des plus singulières de la ville d’Ushuaïa. Dans le passé, cette maison a été banque de la nation ainsi que la résidence de la famille Beban jusqu’à 1963. Actuellement, cette maison est un centre d’expositions où ont lieu aussi bien des expositions de photos, des concerts ou encore des événements littéraires,…

Promenades jusqu’au glacier Martial

Partez vous promener depuis la ville d’Ushuaïa pour une balade de 7 kilomètres qui vous amènera au glacier Martial. Cette balade permet d’avoir la plus jolie vue panoramique sur la ville d’Ushuaïa. Ensuite, si vous voulez expérimenter la sensation de voler, rendez vous à la « Canopy », un parcours de tyroliennes et de ponts suspendus qui vous offrira une superbe vue sur le bois et les alentours.

Plaza islas Malvinas – Source : Wikimedia

Plaza islas Malvinas et Museo Pensar Malvinas

Vous trouverez au centre de cette place la sculpture murale des « Héros des Malouines ». C’est un hommage au soldats tombés lors de la guerre des Malouines en 1982. Cette sculpture a été réalisée par un artiste local en mosaïques de céramique et bronze. Elle est orientée vers les îles et laisse apercevoir le ciel et la côte. Le monument a été déclaré monument historique national en 2001. Le musée vous expliquera l’histoire et les enjeux du conflit Malouine.

Petit + : Pensez à passer à l’office du tourisme à Ushuaïa afin d’avoir le tampon sur votre passeport! Vous garderez un joli souvenir de ce voyage!

