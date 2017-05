Ranking destination Argentine 2016 !

Tripin Argentina, a publié cette année, comme chaque année, le classement des 20 lieux les plus magiques (lugares mágicos) du pays ! Les internautes ont dû départager 150 endroits, afin d’en choisir 20 qui valaient vraiment le coup d’œil ! Voici le classement des destinations touristiques d’Argentine préférées de 2016 !

1. Mina Clavero – Córdoba

La destination préférée de 2016 : Mina Clavero ! En effet, avec plus de 7350 votes, les internautes sont tombés amoureux de cette petite ville de la région de Córdoba. Située dans la vallée de Traslasierra, Mina Clavero est le centre touristique le plus apprécié de la région. Traversée par deux cours d’eau et au pied des Sierras grandes, la ville est idéale pour découvrir les montagnes environnantes. Vous pouvez de plus profiter de ses paysages naturels, ses petites plages au bord de la rivière et même de ses activités nocturnes !



Mina Clavero – Wikimedia Commons

2. El Bolsón – Rio Negro

Situé à 130 km au Sud de Bariloche, El Bolsón est un repère tranquille et bohème. Situé au pied du mont Piltriquitron, les internautes de Tripin Travel ont jugé qu’il y est très intéressant d’aller y faire un tour! Vous pourrez vous plonger au milieu de paysages montagneux, de forêt et même entre lacs et rivières ! Ce village vit principalement du tourisme et bénéficie donc de nombreuses infrastructure pour vous accueillir. Vous l’aurez donc compris, ce village très austral mais protégé par un micro climat, vous attend les bras ouverts !

3. Carhué – Buenos Aires

La troisième place du podium de ce classement nous envoie dans la région de Buenos Aires, avec la petite ville de Carhué. Cette destination est en effet très appréciée des touristes en été où ils peuvent profiter des plages au bord du lac Epecuén. Même s’il fait un peu plus frais pour ce baigner, Carhué vous propose de nombreuses activités sportives au bord ou sur le lac. Vous pourrez aussi bénéficier des infrastructures pour le tourisme balnéaire grâce aux Spa, et traitements de beauté.

La médaille en chocolat est pour la ville de Esquel ! Situé sur la route 40 entre El Calafate et San Carlo de Bariloche, Esquel est entourée de lacs et montagnes. Cette ville vous proposera de nombreuses activités grâce par exemple à sa station de ski, au Parc Nacional de los Alerces. De plus, Esquel est le point de départ du fameux train de Patagonie : La Trochita

5. Villa de Merlo – San Luis

La troisième plus grande ville de la région de San Luis a recueilli 3751 voix et atteint la 5ème place de ce classement. Célèbre grâce à son micro climat, Villa de Merlo est une destination appréciée toute l’année car elle a une température annuelle de 20 degrés. Cette petite ville vous plonge entre nature et culture grâce à ses constructions historiques du centre ville !

6. Santa Rosa de Calamuchita – Córdoba

Santa Rosa de Calamuchita est le primer village de la vallée de Calamuchita dans la région de Córdoba. En pleine nature, cette petite ville est une destination adorée par les amateurs d’aventure en montagne. En effet, en plus de profiter des paysages magnifiques de la montagne, vous aurez l’occasion de vous défouler en participant aux activités trekking, quad, vélo, balades à cheval !

7. Lago Puelo – Chubut

Lago Puelo, situé à côté du Parc National Lago Puelo, est considéré comme un petit refuge de la nature. Ce lieu unique vous offre un paysage de rêve sur le lac, et la montagne qui l’entoure. Vous pourrez aussi profiter de diverses activités de loisirs : randonnées et balades de différents niveaux de difficulté et circuits, observation des oiseaux, navigation sur le lac, pêche, et même avec un peu de chance voir des pumas ! C’est donc une destination idéale pour les amoureux de la nature!

Peuplée d’une forêt préhistorique dense qui contraste avec le reflet turquoise des eaux et les monts enneigés, cette ville de montagne laisse la nature parler pour elle. Entourée par des monts volcaniques cette petite ville vous invite à profiter de ces paysages merveilleux et en prendre plein les yeux !

9. Villa la Angostura – Neuquén

Située sur la rive Nord Ouest du Lac Nahuel Huapi et à 78km de Bariloche, Villa la Angostura présente des points de vues magnifiques sur le lac. Entourée de forêts et de lacs, Villa la Angostura vous impressionnera par sa tranquillité mais aussi par le nombre d’activités proposées pour découvrir les paysages toujours plus beaux.

Porte d’entrée de la péninsule de Valdès est la destination phare du Golf Nouveau. En effet, Puerto Madryn est reconnu pour ses plages, pour ses sorties en mer et pour être la Capitale Nationale de la Plongée ! Et oui, c’est ici que vous pouvez apercevoir les baleines franches australe de juillet à novembre !

Située au centre de la Quebrada de Humahuaca, Tilcara a été nommée Capitale Archeologique de la province de Jujuy. En effet, on y trouve el Pucará, une ancienne forteresse construite par le peuple des Tilcares. De plus, vous pourrez trouver à Tilcara le jardin botanique et même la gorge du diable !

Rue de Tilcara – Wikipedia

12. Concepción del Uruguay – Entre Ríos

Concepción del Uruguay est parfois surnommée « l’Historique » puisque de nombreux accords importants pour le pays y ont été signés! Vous pourrez y apprécier les termes de Concepción mais aussi visiter de nombreux points historiques de la ville. De plus, cette ville est très réputée pour ses grandes plages de sable le long du fleuve. En février et mars, vous aurez même l’occasion de découvrir le carnaval de la ville, un des plus vieux du pays !

13. Colón – Entre Ríos

Colón est la capitale provinciale du tourisme ! La ville vous offre la possibilité de visiter le Parc National El Palmar et profiter de sa beauté inégalable. En plus de profiter des plages le long du fleuve, vous aurez l’occasion de découvrir le palais San José à quelques kilomètres de la ville !

14. Federación – Entre Ríos

La ville de Federación située dans la région de Entre Ríos est une destination appréciée pour se reposer. En effet, ville reconnue pour ces fameuses termes et ses complexes aquatiques, elle permet à chacun de profiter pleinement du lac ! De plus, si vous avez l’occasion de visiter Federación durant le mois de janvier, vous aurez la chance de participer à la fameuse Fête Nationale del Lago !

Si vous êtes en train de parcourir la fameuse route 40 d’Argentine, n’hésitez pas ! Arrêtez vous découvrir ce petit village colonial situé à près de 2300 mètres d’altitude ! Ce sera l’occasion pour vous de se reposer, profiter du paysage magnifique qui borde ce village, et aussi découvrir ce lieu constitué de petites maisons blanches !

16. Villa Traful – Neuquén

Petite ville paisible au sud de la province de Neuquén, elle se trouve au sein du parc national Nahuel Huapi. Ce village est réputé pour ses paysages naturels, et est presque un arrêt obligatoire si on emprunte la route des 7 lacs ! De plus, pour les amateurs de plongée, vous pourrez même admirer une forêt submergée sous les eaux du lac Traful !

17. Junín de los Andes – Neuquén

Connu pour être la porte d’entrée du Parc National Lanín, Junín de los Andes est réputé pour ses paysages naturels encore sauvages. Ce village attire aussi de nombreux touristes aventuriers, prêts à gravir le volcan Lanín, dont le sommet atteint 3776 mètres d’altitude ! La culture Mapuche est très présente à Junín de los Andes, et vous pourrez donc le ressentir en parcourant les ruelles du village !

Volcan Lanín – Wikimedia Commons

18. Santa Elena – Entre Ríos

Santa Elena, commune située dans la région de Entre Ríos atteint la 18ème place du classement. Cette petite ville est une destination idéale pour ce qui veulent profiter des belles vues sur le Río Paraná !

19. Chilecito – La Rioja

Chilecito est une petite ville entourée par la montagne Famatina, dans la vallée Antinaco. Cette ville impressionne par les couleurs de ses montagnes aux alentours. Et pour en prendre plein les yeux, vous pouvez même prendre le funiculaire à 4600 mètres d’altitude et admirer la vue !

20. Trevelín – Chubut

Enfin, Trevelín ferme ce classement des 20 destinations préférées de 2016. Connue pour être une ancienne colonie galloise, Trevelín est réputé pour ses paysages aux nombreuses couleurs et est donc le lieux parfait pour profiter de la nature tout en se reposant !

