Le top du Street art à Buenos Aires

En quête des plus beaux murs de Street art de la ville de Buenos Aires ? Suivez ces quelques murs qui ont marqué notre attention au cours de quelques balades dans la ville. L’occasion de vous faire découvrir les nombreux quartiers de Buenos Aires et de sortir votre bel appareil photo !

Mur de Frida Kahlo

Mur de frida Kahlo – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Dans le quartier de Palermo, à côté du marché aux puces vous trouverez cet immense mur de Frida Kahlo. Cette oeuvre est tridimensionnelle et joue sur plusieurs plans. Ainsi, si vous regardez en détail, vous avez en surface les bijoux de Frida comme ses boucles d’oreilles ou encore son collier qui, par leur brillant donnent une autre dimension à l’oeuvre. Cette grande oeuvre cache en fait un club qui a ouvert récemment et qui se nomme FRIDHA si vous voulez y faire un tour. Ce mur est donc l’occasion de redécouvrir Frida, la mythique artiste mexicaine, précurseur du droit des femmes, militante du droit politique et social qui a su conquérir le monde avec son art et sa personnalité.

Où ? : Calle Dorrego 1747, Palermo, Buenos Aires

Le street art de La Boca

Street art – La Boca – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Le quartier de la Boca abrite notamment le stade de foot de « Boca Juniors », la Bombonera ce qui veut donc dire que vous trouverez du street art sur le foot mais pas que ! Tout d’abord, à côté du Caminito, arrêtez-vous devant un petit enfant avec un casque de vélo et qui vous fait passer un message à travers son t-shirt : « You only yolo once » ! Profitez de la vie et de chaque moment car vous n’avez qu’une seule occasion : voici le message de ce petit garçon. En petit plus : vous aurez peut-être comme lorsque nous sommes allés le photographier une série de couches sur un fil qui sèchent ce qui rajoute une petite touche à l’oeuvre.

You only yolo once – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Dans le même thème et dans la même rue que le petit garçon, vous avez également une petite fille qui joue en faisant des bulles. Ces œuvres sont une sorte de retour en enfance le temps d’une balade.

Petite fille – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Où ? Calle Dr. El Valle del Iberlucea, à côté de El Caminito, La Boca, Buenos Aires

Pour les fans de foot, une oeuvre toute récente a fait son apparition dans le quartier et représente le joueur de foot argentin : Tevez, véritable idole pour plusieurs pays comme par exemple la Chine, l’Angleterre ou encore l’Italie.

Street art joueur de foot – Source : PasionFutbol

Où ? Complejo Pedro Pompilio, La Boca, Buenos Aires

Le Barrio Chino

Street art avec des oiseaux – Source : Candice Barkatz- Equinoxe

Voici des œuvres de street art un peu plus orientales que vous trouverez en vous baladant dans le quartier chinois. Des dessins qui vous feront voyager direction l’orient et qui représentent bien l’ambiance de cette communauté chinoise du quartier de Belgrano. Un des murs de street art est une composition d’oiseaux et de nature chinoise. Vous trouverez ensuite pleins de petits dessins comme la figure d’une dame chinoise et bien d’autres.

Oeuvre du quartier chinois – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Petit plus au hasard de votre chemin

Joker – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Où : Calle Uriarte 1689, Palermo, Buenos Aires

Devant quelques façades vous trouverez de jolis exemples de street art. Dans le quartier de Palermo, devant le restaurant de Bartola par exemple ou encore las Crepas.

Oiseau de Bartola – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Voici seulement un petit aperçu mais n’hésitez pas à vous balader et à en découvrir de nouveaux sur votre chemin !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet